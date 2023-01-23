『カナダグース ウィンダム Wyndham Parka ブラック 3808【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 15分に出品され03月28日 00時 15分に終了予定です。即決価格は46,500円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル···WYNDHAM PARKA



カラー···ブラック



CANADA GOOSE/WYNDHAM PARKA/3808M

コヨーテファー カラー:ブラック



これからが冬本番になりますし今シーズンは平年より寒くなるとのことなので貴重な一枚になると思います。



サイズ感はカナダサイズMMです！



着用回数は3回、目立つ汚れや傷、スレ等もございません。

新品に近い美品ですが神経質な方の購入はお控えください。



着丈 : 70cm

肩幅 : 55cm

身幅 : 57cm

そで丈(肩先から袖口まで)65cm



※素人寸法の為に若干の誤差があるかも知れません。





〈下記は公式サイトから抜粋してます〉

長くない着丈でスッキリとした見た目を演出してくれるWYNDHAM PARKA。



キルトの入ったボディーにスナップボタン仕様とシンプルながら、身頃に大きく入ったジップが特徴のジャケットです。

このジップはダブルジップ仕様になっており、上下2つのポケットの使い分けが可能。

また、ポケット内部はフリースが張り付けられたハンドウォーマーポケットとなっており、手を寒さから守ります。



フードとフード周りのファーはそれぞれ取り外しができ、シーンやコーディネートに合わせてのアレンジが楽しめます。

高さのある衿や袖口のリブ使いなど、暖かく着られる工夫も魅力です。



素材表地：ポリエステル85% 綿15%, 裏地:ナイロン100%, リブ部分:アクリル98%,ポリエステル2% 中わた:ダウン80% フェザー20%, 毛皮部分:コヨーテ

生産国カナダ

カラー···ブラック



カラー···ブラック

モデル···WYNDHAM PARKA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース ウィンダム Wyndham

Parka

ブラック 3808