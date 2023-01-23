『【専用】チャレンジャー 80s PRINTED JACKET【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 06時 01分に出品され03月10日 06時 01分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 専用出品です

対象の方以外の購入はお断りします



肩幅···52cm

身幅···62cm

袖丈···66cm

着丈···74cm



画像３枚目までは参考画像

実物は４枚目以降



クリーニング済



【商品名】

80s PRINTED JACKET



【コンディション】

悪くはないです

型崩れなし

シミや汚れ穴空きほつれ等なし

経年劣化のへたりや若干の色落ちはあります

型崩れする程ではありません。気持ち薄くなった程度



CHALLENGER

チャレンジャー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【専用】チャレンジャー

80s

PRINTED

JACKET