『BLUE LABEL REDトレンチコート36【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 22時 12分に出品され03月26日 22時 12分に終了予定です。即決価格は12,994円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 三年前に金沢大和で購入しました。

何回しか使ってなかったです

(三年前の秋だけ使ってました。)

美品だと思います。

シミ、傷、毛玉などありません



使わない為

お譲りします。



自宅で保管してましたので

細かい事が気になる方

精神質な方

ご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BLUE

LABEL

REDトレンチコート36