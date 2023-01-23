『キッズ乗馬セット ヒットエアー他 男女兼用【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 15時 37分に出品され04月17日 15時 37分に終了予定です。即決価格は20,298円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 乗馬クラブで、子供（女の子・小学校2年〜4年・体型普通）が約2年弱使用しました。



ジュニアの乗馬用品をお探しの方、いかがでしょうか^ ^



使用頻度は月1回程度でした。



◎エアバックベスト ヒットエアー（hit air）

・乗馬クラブにて45.100円で購入。

・身長130cm前後の時に購入。現在147cmですがまだまだ着られます！

・取扱説明書や付属品もおつけします。

・全体的に綺麗です‼︎

※ エアバック使用なし



◎ヘルメット CASCO

・サイズS ５２－５６ｃｍ

・乗馬クラブにて16.500円で購入。

・小傷があります。



◎チャップス

・サイズ12と記載があります。

・色褪せがあります。



◎手袋、グローブ FINGER TEN

・レディースのSサイズになります。

・数回しか使っていません。



◎短鞭 エクリベルタ（EQULIBERTA）

・全長65cm/19cm

・グリップの部分に劣化がありますが、ベタつきなどはなく握るのも問題ないそうです。



◎ テキスト

・乗馬をはじめよう

・LETS ENJOY RIDING



※エアバッグベストはエアーボンベ付き製品の為、航空便によるお届けは出来ません。

北海道、沖縄、離島への配送は出来ませんので、ご了承ください。



気になることがございましたらご質問等お願い致します^ ^



used品である事をご理解頂ける方のご購入をお待ちしておりますm(__)m



※ 他サイトでも出品中の為、先に購入があった際はキャンセルさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>乗馬>>>プロテクター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヒットエアー