『【美品】Faliero Sarti. ファリエロサルティ◆ストール◆ベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 01時 17分に出品され03月21日 01時 17分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Faliero Sarti. ファリエロサルティ

ストールです。

ベージュ系

使用したのかも覚えがなく、もしかしたら

1度ぐらいは、使用したかもしれません。



こちらのブランドが好きでコレクション

しておりました。



自宅保管品になります。



素材に関しては画像商品タグで確認ください。





ざっくり採寸になります。

140cm×180cmぐらい

とっても繊細な素材になりますので

採寸がしにくいので、ご理解願います。



⚫︎かなりお安く出品させて頂いておりますので

これ以上のお値下げはございません。



素人の検品、自宅保管であるため、

見落とし等あるかもしれません。

あくまで中古品とのご理解を頂き、

神経質な方のご購入はお控えください。



※ 小さく畳んでの発送となります。

折り畳みシワなどあるかもしれません。



アレルギーなどのある方、新品同様を

求める方はご遠慮ください。



※ゆうパケットポストミニで発送する

予定です。多少到着が遅くなると思います。

ご理解頂ける方、宜しくお願いします。





カラー···ベージュ



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ファリエロサルティ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【美品】Faliero

Sarti.



ファリエロサルティ◆ストール◆ベージュ