『【新出品】AKM ダッフルダウンコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 00分に出品され03月28日 01時 00分に終了予定です。即決価格は13,845円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ファッションカレンダー



▼ブランド... AKM



▼品番... C001



▼購入店... 正規店

当方の出品している物は、全て正規取り扱い店で購入しているので安心して下さい。



▼サイズ... L

着丈cm

身幅(脇下)cm

肩幅cm

袖丈cm



▼色柄... 赤



▼状態... 2回着用

状態について気になる事があれば気軽にご質問下さい。

また個人保管の為、多少の型崩れやシワはご了承下さい。



▼商品説明

毎シーズン定番的に人気のSHORT DUFFLE COATをベースにダウンコートに落とし込んだアイテム。

非常に高い防風性を持つタフタ素材を使用され、独特な光沢感があり特徴的な見え方をします。

最高級ダウンの産地として有名なポーランドのホワイトグースダウンを使用。

ハイブランドのダウンジャケットと比べても引けを取ら無い高性能を持つ一着です。



#イケオジ

#細身

#オシャレ



カラー···レッド





フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新出品】AKM

ダッフルダウンコート