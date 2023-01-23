『THE NORTH FACE 700フィルパワーダウンベスト【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 15時 09分に出品され03月11日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE 700フィルパワーダウンベストになります。背面ロゴ擦れ、テカり、毛の飛び出し等ありますのであらかじめご了承ください。



肩幅47cm

身幅58cm

着丈70cm



カラー...ブラック



モデル名...ストレッチダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

700フィルパワーダウンベスト