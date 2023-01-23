『グレー フード付きロングコート ベルト付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 14時 42分に出品され04月28日 14時 42分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このフード付きロングコートは、シンプルなグレーの色合いで、どんなスタイルにも合わせやすいです。フロントの大きな襟が特徴的で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。

グレーと淡いブルーのリバーシブルです。

グレーのほうにポケットがついてます♪



【快適な素材】

ウール風の素材を使用しており、暖かさと快適さを兼ね備えています。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【実用的な機能】

前面にはポケットがあり、ちょっとした小物を収納するのに便利です。ベルト付きで、ウエストを絞ってシルエットを調整することができます。



- 色: グレー

- デザイン: フード付きロングコート

- 素材: ウール風

- スタイル: ベルト付き

- ポケット: 前面にポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ グレー

フード付きロングコート

ベルト付き