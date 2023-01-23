『ジャーナルスタンダード レリューム コート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 14分に出品され03月25日 09時 14分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JOURNAL STANDARD relume

LANA WOOL 140 ノーカラーコート◆



ジャーナルスタンダード レリューム

スーパー140ビーバー



コート

サイズ36





色味はベージュブラウンの上品な色味



サイドにポケットあり。





引き続き注目のビッグシルエットのノーカラーコート。

昨年よりシルエットを少しすっきりとさせ今年らしいデザインにブラッシュアップ。

程よいボリューム感ながらもノーカラーのデザインが全体をすっきりと見せてくれ、上品な印象に。

最高級のこだわりの別注生地を使用しており、高級感のある滑らかな肌触りが魅力。

真冬まで着ていただける暖かさも嬉しいポイントです。

手に取って頂ければその上質な肌触りに納得頂ける自信作のノーカラーコートは必見です



ジャーナルスタンダード ジャーナルスタンダード 140

140ビーバー

レリューム



ジャーナルスタンダード

IENA SLOBE

トゥモローランド

グリーンレーベル

ユナイテッドアローズ

ビームス

ships 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジャーナルスタンダードレリューム カラー: ブラウン系/オレンジ系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード



レリューム コート