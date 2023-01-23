『エルメス ミニケリー スカーフリング ツイリーリング ゴールド 1332【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 56分に出品され04月19日 05時 56分に終了予定です。即決価格は14,740円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【偽物の場合、全額返品返金対応致します】



We offer a full return policy in case of counterfeit products.



販売中商品はこちら→ #LUXE_BRAND_SHOP



バッグや財布も販売しており、まとめ買いにも対応しております。



※必ず購入前に写真を拡大するなどして確認してください。また、サイズは説明欄に記載しておりますのでご確認ください。



【購入元】

東京都公安委員会に登録されている某業者間市場にて入荷。

複数の鑑定士が真贋後に正規品と確認が取れているお品物になります。





【安心の返品保証有り】

ご購入の前に必ずプロフィールをご確認ください。





【ブランド】

エルメス

HERMES



【サイズ】

幅 約4cm



平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。



【状態】

目立つ大きな傷などは無くまだまだお使いいただける商品です。



【カラー】

ゴールド



【商品詳細】

ツイリーリング スカーフリング チャーム

キーホルダー ネックレストップ ペンダントトップ

パーティ ビジネス 上品 高級 アクセサリー 結婚式

レディース 箱付き



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご検討よろしくお願いいたます。



【偽物の場合、全額返品返金対応致します】



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◎ご注意点



◉新品未使用のお品であっても店舗で購入するものと違い一度人の手に渡っておりますので、正規店購入直後の完全未使用品でないことを予めご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

ミニケリー

スカーフリング

ツイリーリング

ゴールド

1332