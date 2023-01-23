『Hestra Wakayama ヘストラ ワカヤマ Forest/Cork 7【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 23時 46分に出品され03月28日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···グローブ

性別···レディースメンズ兼用

色…グリーン、コルク色

サイズ...７



オールレザーグローブ、牛皮革、オイル塗り込み済み、インナーは起毛ウール(取り外し不可)、ゴム製ハンドカフと保革クリーム付き。

スキー・スノボ・登山・ハイキング・バイク・自転車に好適。

インナー素材がポリエステル等化繊だと春に汗や水で濡れた手が入りにくくなるが、ウールだとそんなことはなく、すんなり入る。

街中でも使える色と控えめなボリューム。

1年前に新品購入、使用日数4日。

値下げなし。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし