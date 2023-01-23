『PELLE CYMA ダウンジャケット レザー 本革 カウレザー L 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 57分に出品され03月14日 11時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

即購入OKですのでお気軽にどうぞ！







■商品

PELLE CYMA ペレシーマ ダウンジャケット レザー 本革 カウレザー L 黒 ブラック









■素材

表地

牛革100%

裏地

ポリエステル100%

中綿

ダックダウン80%

フェザー20%









■サイズ表記L

肩幅57

身幅63

着丈61

袖丈58

※多少の誤差はご了承下さい。

※着用感に関しましては身長 体重 体格 骨格などによる個人差がございますので返答致しかねます。実寸を参考にお手持ちのお洋服にてご確認くださいませ^ ^









■状態

フードが欠品しております。

特に気になるダメージ等なくまだまだご着用頂けるかと思います。







・「pelle cyma」はデザイナーズ・ブランド「pellepelle」の基本アイテムであるレザー・ジャケットをメインに展開するため、1996年に創設された日本独自のブランド。

レザーのダウンはかなり希少で中々出てこないと思います。

気になる方はぜひ。











○ジェンダーレスな今、男女問わずユニセックスに着用して頂けます^ ^











○USED品につき多少の使用感はございます。古着にご理解の無い方、状態を気にされる方は購入をお控えください^ ^











○画像ならびに商品状態を確認頂き気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください^ ^











○ 送料込 / 匿名配送 / 追跡 / 補償 のメルカリ便にて発送致します。

頂いたコメントにはすべて迅速に対応させて頂いておりますのでご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ペレペレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PELLE

CYMA

ダウンジャケット

レザー

本革

カウレザー

L

黒