『美品 LARDINI ラルディーニ コート48【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 22時 24分に出品され03月16日 22時 24分に終了予定です。即決価格は43,350円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：ラルディーニ

購入時期：2023年AW

購入価格：154,000円

状態：80-90%（外で数回着用）



ラルディーニらしく高級感のある生地です。

スタンダードなシルエットで長く使えます。

ロング丈、オーバーサイズに飽きた方にもお勧めです。

ハンガー等の付属品もおつけしてお送りします。



肩幅···45cm

着丈···80cm



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

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コート48