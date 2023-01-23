『エンダースキーマ long wallet 紺【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 02時 27分に出品され04月27日 02時 27分に終了予定です。即決価格は13,640円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価37900円、新品未使用です。

2020年の購入、屋内保存になります。

※非喫煙、動物も飼ってません



前に購入して使ってませんでした。

まだ美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ エンダースキーマ long

wallet

紺