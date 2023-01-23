『Mizusawa Down Jacket 黒 フード付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 13時 33分に出品され04月28日 13時 33分に終了予定です。即決価格は21,450円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デサント オルテライン Mizusawa Down Jacket



【高品質ダウン】

ミズザワダウンを使用しており、軽量で保温性に優れています。寒い季節でも快適に過ごせるアイテムです。



【機能的デザイン】

フード付きで、ジッパー付きポケットが2つあり、収納力も抜群。日常使いにも最適です。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練された黒のデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍します。



- 色: 黒

- デザイン: フード付き、ジッパー付きポケット2つ

- 素材: ミズザワダウン、非防水ダウン

- ブランド: ミズザワ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Mizusawa

Down

Jacket

黒

フード付き