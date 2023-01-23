『ユナイテッドアローズ コート【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 02時 21分に出品され03月11日 02時 21分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドアローズのピーコートです。これからの季節にぴったりです。サイズはSです。作りはしっかりしていて良い物だと思うのですが自分のサイズと合わずほとんど着ていないので状態もいいです。3年ほど前に5万円もしないくらいで買いました。あくまで中古品と御理解頂いた上でご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユナイテッドアローズ

コート