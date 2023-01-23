『【レア】ジルサンダー ピーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 09分に出品され03月11日 15時 09分に終了予定です。即決価格は21,050円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2010年代に創業デザイナーのジル・サンダー氏本人が数シーズンのみ、ブランド「ジルサンダー」に戻った時にデザインした、幻のピーコートです。



肉厚のウールを切りっぱなしで使ったミニマルでタイムレスなデザインで、ほれぼれするほどジルサンダーな一品です。

今のジルサンダーのクリエイティブディレクター、メイヤー夫妻もきっとインスピレーションを受けてるだろうなと思うほど、元ネタ感あるお品です。



数回袖を通していますが、着込んでおらず、とてもキレイな状態です。クリーニング済み。



肩幅：54cm

袖丈：44cm

総丈：85cm

身幅：56cm（ボタン閉めた時）

*素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。



サイズ：36

色：ネイビー

着丈...ミドル

素材...ウール

#jilsander #ジルサンダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジルサンダー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【レア】ジルサンダー ピーコート