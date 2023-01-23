『美品 カナダグース【アヌシーパーカ】ブラック 黒 CANADA GOOSE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 14分に出品され03月28日 11時 14分に終了予定です。即決価格は18,408円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース（CANADA GOOSE）のダウンコート、【ANNECY PARKA / アヌシーパーカ】です。



★定価★ 148,500円



カラー ブラック 黒



サイズXS

（日本サイズで大きめSサイズ相当くらいのようです。中が厚手のお洋服でなけでば、普段Mサイズの女性が着用したところ問題なく着用できました。）



着丈約79cm、身幅約46cm、肩幅約41cm、袖丈約62cm

（多少の誤差はご了承くださいませ）



表地 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%

リブ部分 アクリル98% ポリエステル2%

中わた ダウン80% フェザー20%



わずかなスレ感などはあるかと思いますが、全体的にきれいな状態です。



シンプルなデザインで主張しすぎないダウンコートマットな仕上げの撥水加工されたツイル生地でつくられた、機能性とデザイン性を兼ね添えたスリムなシルエットのダウンパーカ。高めの襟とトリコット生地を使用したチンガードが高い保温力を発揮し、またニット仕様の袖が熱を閉じ込め逃がしません。 ●スッキリとしたメンズライクなシルエットがスタイリッシュで落ち着いたデザイン●長く愛用できるシンプルで飽きの来ないデザイン





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管理番号 CC049



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ダウンジャケット

レディース

2588L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

カナダグース【アヌシーパーカ】ブラック

黒

CANADA

GOOSE