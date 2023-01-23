『美品 ルーエンローズ カシミヤ100 ツインニット アンサンブル カーディガン【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 12時 13分に出品され04月13日 12時 13分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LUYUAN ROSE ルーエンローズの

カシミヤツイン アンサンブルニット

ニットセットです



新潟県見附市の高額ふるさと納税品としても

取り扱いがあり、信頼ある日本製のブランドです



それぞれ単品使いも可愛いです



ずっと触っていたくなるような

ふわふわっとした薄手の高品質カシミヤ100パーセント



薄めですがこちらの素材はかなり温かく

また嵩張らないのでくるっと丸めてお持ち頂けます



高級な素材ですがリブなのと

インナーはタンクトップ仕様なので

リッチな中にもカジュアル要素があり

とても使いやすいと思います



タンクトップ着用に

カーディガンの第一ボタンだけ留めて

ストールのように巻いたスタイルも可愛いですよ



とっても気に入っているのですが

あまり着用出来る機会がないので

綺麗なうちにお譲りできればと思います



もう一枚ルーエンローズのカシミヤ

こちらで出品しております

↓↓↓

#ルーエンローズふわふわカシミヤニット



素肌に着用しても肌触りが心地いいニットです

とても綺麗なお品ですが、あくまで

usedとご理解頂ける方どうぞ宜しくお願い致します



◾️ 表記サイズ L



◾️ 実寸 【とてもよく伸びる素材です】

カーディガン

肩幅 40

身幅 45

着丈 55

袖丈 61



タンクトップ

肩幅 29

身幅 34

着丈 54





カラー···グレー



素材···カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品 ルーエンローズ カシミヤ100

ツインニット アンサンブル カーディガン