『2023 ハイブリッドダウンパーカ （3Dカット） ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 12分に出品され03月29日 21時 12分に終了予定です。即決価格は9,321円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー:ネイビー

サイズ:M



オンラインで購入しましたが、サイズが合わなかったので

ドローコード付いてるので着丈短く調整できます



試着のみ



新品未使用でございますが、一度人の手に渡った事をご理解のうえご購入ください。



カラー···ブラック,ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 2023

ハイブリッドダウンパーカ （3Dカット） ネイビー