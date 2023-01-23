『Atlas ヘリウムMTN 26 スノーシュー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 44分に出品され03月13日 23時 44分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年12月下旬に新品で購入し、未使用のまま保管しておりました。

今後も使用の予定が無いため出品しました。



未使用品ですが一度冬山に装備品として担いで歩きました。その際に生じたと思われる擦れが若干見られます。神経質な方はお控えください。

化粧箱は元々付属しておりませんでした。



ご検討よろしくお願い致します。



●以下、AI による商品説明をそのまま引用●



【ブランドとモデル】

Atlasの26インチスノーシューは、冬のアウトドア活動に最適な装備です。信頼性の高いブランドで、耐久性とパフォーマンスが特徴です。



【デザインと機能】

黒を基調としたデザインで、スタイリッシュかつ機能的です。ダイヤル式調整機能により、ブーツのフィット感を簡単に調整できます。



【用途】

スノーシューは、雪上での移動を快適にするために設計されており、ハイキングやバックカントリーでの使用に適しています。



- ブランド: Atlas

- モデル名: Atlas 26

- 色: 黒

- サイズ: 26インチ

- 調整機能: ダイヤル式調整

- 用途: スノーシュー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アバランチギア 商品の状態: 新品、未使用

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