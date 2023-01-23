『 未使用 ディニテコリエ コクーンダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 02分に出品され03月08日 22時 02分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Dignite collier|ディニテコリエ】

コクーンダウンジャケット



定価32780円



☆アイテム

未使用 タグはありません。

ディニテコリエ

コクーンダウンジャケット





☆サイト引用

超軽量のコクーン型ダウンジャケット

襟のシルエットが女性らしく、スナップを止めた際の襟元は高く

首を温めてくるので巻き物要らずです

ふんわりとしたコクーンのシルエットはボリューム感があり、ぬくもり感を感じるダウンです

表地は光沢のない生地になります





表地 ナイロン １００％

裏地 ポリエステル１００％

中綿 ダウン ８０％

フェザー２０％



☆サイズ：Free

バスト134

袖丈38.5

着丈63

前はスナップボタンで留めるようになっています。





☆自宅保管・未使用品になりますが、一度人の手に渡っている事をご理解の程宜しくお願い致します。

気にならない方はお買い得です。



☆カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい



☆ご購入後の返品はお受けできません。

☆ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便で発送しますが、商品により発送方法を変える場合があります。ご了承下さい。

☆配送の際、商品をコンパクトに折り畳んで発送致しますので、畳ジワはご了承下さい。



☆最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ディニテコリエ

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ジャケット・アウター タグ 完売品 未使用 ディニテコリエ コクーンダウンジャケット