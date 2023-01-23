『美品✨ 90s adidas ダウンジャケット デサント期 トレフォイル ヌプシ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 55分に出品され03月21日 01時 55分に終了予定です。即決価格は13,600円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

美品✨ 90s adidas ダウンジャケット デサント期 トレフォイル ヌプシ



希少なL~XL相当(^^)



※偽物だった場合全額返金します。



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【状態】

美品です(^^)

目立った傷や汚れなくまだまだご使用いただけます(^^)



【素材】

表地 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%

中綿 ダウン85%、フェザー8%、ファイバー7%



写真9枚目右上参照



【サイズ】

着丈64

肩幅54

身幅62

袖丈60



※全てcm表記

※平置き採寸です。

※素人採寸のため多少の誤差がある場合がございます。



【カラー】

黒、ブラック



【購入先】

大手ブランドリユースショップ

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





ご不明な点がございましたらコメント欄にてお待ちしております(^^)



【免許】

古物商許可証：901022410063

取得済み



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管理番号24 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨

90s

adidas

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トレフォイル

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