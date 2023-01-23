『【新品未開封】SanDisk Extreme 4TB SSD 2個セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 17時 44分に出品され03月13日 17時 44分に終了予定です。即決価格は39,790円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先月ビックカメラにて2個128,000円で購入しました。

不要になったので、売りに出します！



非常に高速なので、大容量のデータ移行や4K 、6Kの映像編集などスムーズに行えます。



【高性能】

SanDisk ExtremeポータブルSSDは、最大1050 MB/sの読み取り速度と1000 MB/sの書き込み速度を実現し、大容量データの転送を迅速に行えます。



【耐久性】

耐衝撃性と防水性を備え、過酷な環境でも安心して使用できます。特にアウトドアや移動の多い方に最適です。



【互換性】

Windows、Mac両方に対応しており、さまざまなデバイスで使用可能です。



- ブランド: SanDisk

- モデル: Extreme

- 容量: 4 TB

- 読み取り速度: 1050 MB/s

- 書き込み速度: 1000 MB/s

- 接続方式: USB 3.2 Gen 2

- 耐衝撃性: あり

- 防水性: あり 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サンディスク