『BTS 防弾少年団 2nd muster ミニフォトカード オール 全員 ①【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 10時 10分に出品され04月20日 10時 10分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BTS 防弾少年団 2nd muster ミニフォトカード オール 全員 ①



オール（ユニット）の1番です。





サイズ 約9cm×6cm





＊手袋で開封しトレカファイルに保存していました。

美品ですが韓国製品特有のスレ傷などある場合があります。

ご理解ください。





＊ダンボールで両面補強し発送を予定しております。





即購入歓迎

値引き不可

取り置き不可





zip code 17520 トレカ ペンミ ファンミ

フォトカード 完売品 マスター ソロ

BTS ナムジュン RM

ジン SUGA シュガ ユンギ ホソク J-HOPE ジミン v ブイ テヒョン テテ グク ジョングク 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし