『【Patagonia】リバーシブルサイレントダウンジャケット XLサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 05時 16分に出品され05月07日 05時 16分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア Patagonia

リバーシブルサイレントダウンジャケット





サイズ XL

平置き身幅約67センチ

着丈約76センチ

定価¥44,000



やや傷汚れ有。

カラー グリーン×べージュ系。



グリーンのダウン生地のポケット内側に

小さな穴が有りますので写真にてご確認

ください。



その他、個人的な主観になりますが、気になるダメージ等はありません。



個人的にはボアフリース側での着用が

よろしいかと思います。



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カラー···ベージュ



柄···無地



サイズ···XL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【Patagonia】リバーシブルサイレントダウンジャケット XLサイズ