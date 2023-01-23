『ビームスボーイ購入 SCHOTT ショット PコートXSサイズ ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 41分に出品され03月04日 19時 41分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数…3〜4回

カラー…ネイビー

サイズ…XS



肩幅…約36cm、袖丈…約54.5cm、身幅…約42cm、着丈…約68cm



原宿のビームスボーイにて30,000円程で購入した

ショットのPコートです。

153cmがジャストサイズで着られるXSサイズ。

フロントボタンは本場の碇マーク付き。

厚めのウール素材なので、真冬でも風を通さない最強Pコートです。

定番のダークネイビー色なので、コーディネートもしやすい配色かと思います。



中古品にご理解の程、ご購入よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ビームスボーイ購入 SCHOTT



ショット PコートXSサイズ ネイビー