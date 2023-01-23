『TOMMY JEANS トミージーンズ リバーシブル MA-1 マルチカラー S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 08時 54分に出品され04月02日 08時 54分に終了予定です。即決価格は11,975円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|トミージーンズ
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落札価格11975円
658 入札履歴
終了
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