『TOMMY JEANS トミージーンズ リバーシブル MA-1 マルチカラー S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 08時 54分に出品され04月02日 08時 54分に終了予定です。即決価格は11,975円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⬇️お得情報〜



✴フォロー割✴

0 ～999円 →対象外

1000～1999円→ 100円off

2000～4999円→200円off

5000～9999円→300円off

10000円～ →500円off



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♦️商品紹介



【サイズ】

・S



【平置き寸法】

・肩幅45

・身幅48

・着丈58

・裾丈50



【状態】

・目立った汚れ無し



〇検品済みですが古着ゆえ細かな見落し等はご容赦をお願いします



【生地】

・タグがない場合は記入致しませんので、

ご理解下さい。実寸をご確認下さい。



♦️注意事項

○確認は人間が行っている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

〇全て1点物となっております

〇多少色が異なる場合がございます。



✴️古着&アパレルフォロー割有りのご紹介



●出品中アイテム

年代物古着 ビンテージ古着 トレンド古着

ライダースジャケット デニムジャケット

レザージャケット ミリタリージャケット

ニット スウェット トレーナー パンツ

ダウンジャケット 80s 90s ヴィンテージ古着

昭和レトロ テーラードジャケット セットアップ

柄シャツ ナイロンジャケット スカジャン

スタジャン トラックジャケットなど



●出品中ブランド

ビンテージ ヴィンテージ ミリタリー

バーバリー イヴサンローラン カルバンクライン

ノースフェイス ポロバイラルフローレン

シャネル ポールスミス フェラガモ

エルメス グッチ フェンディ エトロなど



全て一点物の古着です。売り切れ次第終了となります。

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素材(表地)···その他

素材(詰め物)···その他



カラー···マルチカラー



肩幅···45cm

身幅···48cm

袖丈···50cm

着丈···58cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トミージーンズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TOMMY

JEANS

トミージーンズ リバーシブル MA-1

マルチカラー S