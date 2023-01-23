『【新品未使用】富士通 脱臭機 プラズィオンDAS-15K-W WHITE【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 15時 09分に出品され03月19日 15時 09分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|フジツウゼネラル
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落札価格12350円
61 入札履歴
終了
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