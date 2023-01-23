『エヌハリウッド ドンキーコート ピーコート メルトンウール ブラウン M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 17時 52分に出品され03月24日 17時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#おつねのクローゼット #おつねのコート



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》》》ブランド《《《



N.HOOLYWOOD

エヌハリウッド







》》》カラー《《《



ブラウン 茶色







》》》サイズ《《《



36サイズ Mサイズ相当

着丈74cm

袖丈63cm

肩幅42cm

身幅51cm







》》》状態《《《



【Ａ】クリーニング済み 使用感のない美品

N 新品

S 未使用品

A ダメージや使用感がほぼない商品

B 多少使用感はあるが、目立つ傷や汚れなどない商品

C 使用感があり、多少傷や汚れがある商品

D 使用感があり、大きな傷や汚れがある商品







》》》商品説明《《《



エヌハリウッド ドンキーコート ピーコート メルトンウール オレンジ ブラウン M



オレンジ×ブラウンのツートーンデザインで希少なカラーリングです。

上品な使用感のないウール生地に上品な色使いでオシャレ着としてオススメです。







ご質問等お気軽にどうぞ！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エヌハリウッド ドンキーコート ピーコート メルトンウール ブラウン M