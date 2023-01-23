『サヴィル・ロウ 英国王室御用達 HARDY AMIES ウールアルパカジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 52分に出品され03月06日 20時 52分に終了予定です。即決価格は15,553円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Brand Profile ／ ブランド紹介



HARDY AMIESはイギリスを代表するテーラー、およびクチュールブランドであり、イギリス王室を顧客に持つ英国唯一のオートクチュールブランドです。老舗テーラーが軒を並べるロンドンにおけるオーダーメイド紳士服の聖地、サヴィル・ロウに本店を構えています。英国王室に仕え、女王エリザベス2世のお抱えテーラーとして半世紀を超え寵愛され、1955年、正式に「ロイヤルワラント（王室御用達）」の栄誉を授与されています。89年に女王陛下よりナイトの爵位を授かり、「サー」の称号を持つ稀有なデザイナーとなりました。常に革新性を持ちながらも、英国のトラディショナルスタイルを愛し、スタイリングの細部まで徹底的にこだわるポリシーで、本物の上質感と気品のある美しいスタイルが魅力です。





Item ／ アイテム



表地は上質のウールとアルパカ素材で仕上げ、革とムートンの襟、裏地はキルティングに縫製された中綿入りの防寒性に優れた作りになっています。機能性や防寒性に優れながら、テイラーとしての技術とセンスで絶妙なサイズ感の、無骨でクラシックなブリティッシュスタイルを作り上げています。ハイウエストかつ長めの袖丈で足長効果もありスタイル良く、男性的でありながらオーセンティックな大人のファッションを一着で演出することができます。色は上品で洗練されたトラディショナルなブラウンで、素材の上質さ、光沢と艶やかさを際立たせる色合いです。上と横の2か所から手を入れることができる左右のポケットも、老舗のテイラーならではの洒脱なアクセントとなっています。





Fabric(Material) ／ 生地(素材)



表地：ウール70％ ナイロン25％ アルパカ5％

裏地：ビスコース50％ コットン50％

袖裏地：ビスコース100％





Size ／ サイズ



着丈66、肩幅47、袖丈66、身幅56

実寸のため、サイズに若干のバラつきがあります。予めご了承下さい。





Condition ／ 状態



使用回数少なく、きれいな状態です。あくまでUSED品となりますので、細かな部分を気になさる方、瑕疵のない商品をお求めの方は… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ハーディエイミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ サヴィル・ロウ 英国王室御用達 HARDY

AMIES ウールアルパカジャケット