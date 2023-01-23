『期間限定 大幅値下 Jプレス ダッフルコート フード付 M チャコールグレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 34分に出品され03月24日 18時 34分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NS1

期間限定で、

当初 18,000円のところ、

3割引の 12,600円に

大幅値下げいたしました。

(早期に終了する場合があります)



Jプレス J.PRESS

ダッフルコート コート



サイズ‥M

色・柄‥チャコールグレー、無地

(画像でご確認ください)

素材‥‥ウール90%、カシミヤ10%

(ニューウールマーク付)

フード‥あり(取外し不可)

着丈‥‥およそ100センチ

その他‥クリーニング済

購入時期等不明

一番上のボタンは

ゆるめです。



画像及び説明文をご確認

いただき、ご納得のうえで、

ご購入してください。



誠に申し訳ありませんが、

完璧を求められる方は、

ご購入をお控えください。















oriirn:oih2oiyy 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジェイプレス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 期間限定 大幅値下 Jプレス ダッフルコート

フード付 M

チャコールグレー