『マッキントッシュフィロソフィー✨ステンカラーコート 44サイズ(XXLサイズ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 48分に出品され03月12日 11時 48分に終了予定です。即決価格は9,430円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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-------------------≪商品紹介≫-------------------

◆ポイント

管理番号：2310-1000-700



MACKINTOSH PHILOSOPHYマッキントッシュフィロソフィーのステンカラーコートです。

お色味はサーモンピンクで、着やすいコートです。

サイズは44の大きいサイズのコートになります。

写真の8枚目のような汚れがありますが、他に目立った汚れもなく、まだまだお使いいただけます。

マッキントッシュ フィロソフィーは、マッキントッシュのセカンドラインとして、三陽商会がライセンスで展開するブランドです。

フィロソフィー(philosophy)には、マッキントッシュの哲学にのっとった幅広いアイテムを製造しているのが特徴です。



◆ブランド

MACKINTOSH PHILOSOPHYマッキントッシュフィロソフィー

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ショップ全体

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レディースアパレル

#レディースアパレルhana0013



◆サイズ

表記:44

肩幅:約39センチ

袖丈:約59センチ(肩から採寸)

身幅:約53センチ(脇下より採寸)

着丈:約85センチ(襟の付け根より採寸)



◆状態

目立った傷や汚れは見受けられず、まだまだご着用いただけます♪

※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい



◆カラー

サーモンピンク



◆素材

◇表側生地 ポリエステル100%

◇裏側生地 ポリエステル100%

(内側ウレタンフィルム使用)

(ウレタン樹脂で張り合わせ)



◆お値引きのご案内

フォロー割りあります^ ^

詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m



◆その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^ ^



◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュフィロソフィー✨ステンカラーコート

44サイズ(XXLサイズ)