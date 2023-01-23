『【美品】 グローバーオール チェック柄 ダッフルコート ベージュ サイズ38【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 01時 56分に出品され04月29日 01時 56分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Gloverall グローバーオール ダッフルコート チェック柄 ブラウン 茶 サイズ38







○サイズ



サイズ：USA38



肩幅52cm

身幅58cm

袖丈61cm

着丈97cm







平置き実寸。

着画はお断り致します。







○状態



特記するようなダメージや汚れなく状態良いです。まだまだご着用頂けます。







○カラー



ブラウン 茶











○素材

表地

羊毛:70%

ナイロン:20%

ポリエステル:5%

その他繊維:5%





○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。







○配送

簡易梱包にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。



※ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。





管理番号

TS09180671-a

b30 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グローバーオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】

グローバーオール

チェック柄

ダッフルコート

ベージュ

サイズ38