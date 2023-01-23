『homme plisse プレスコート【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 09時 19分に出品され04月27日 09時 19分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オムプリッセ 2021/22AW press coat

サイズ 1

カラー ベージュ

あまり着ていないので状態は良いかと思います。

春秋にぴったりな一着です。



直線的でシャープなシルエットが特徴のコート。身幅にゆとりを持たせた直線的なデザインが上品なドレープを生み出します。肘周りの生地を内側に織り込んだ二重袖も特徴的。“中空糸”と呼ばれる、中心が空洞になった特殊な糸を使用しているため、非常に軽やかな仕上がりです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ homme

plisse

プレスコート