『TATRAS タトラス ダウン FONDO フォンド サイズ 2 n-3b【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 50分に出品され03月08日 22時 50分に終了予定です。即決価格は29,580円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATRAS タトラス FONDO フォンド 最高級 Rライン 定価約16万円程



カラー：BLACK

サイズ：2 （着丈約80cm、身幅約58cm、肩幅約45cm、袖丈66cm）



原産国：ポーランド



表地がウールにシルクが入っていますので少し光沢があり手触りも滑らかで高級感があります。



若干の着用感はありますが、着用に難のある傷等なく全体的に良好品です。タグ等付属品は御座いません。

ウールダウンですので素材感ご理解の上ご検討お願い致します。



TATRAS(タトラス) FONDO フォンド

・ハーフコート丈のダウンジャケット

・アメリカ軍のＮ-3B型のディテールを落とし込みつつサイズはTATRASらしく袖は少しスリムで野暮ったいイメージをそぎ落としたデザイン

・ヒップを覆う丈感で保温性の非常に高いアイテム

・イタリア ロロピアーナ社の生地、Super150のウール×シルクの軽量ウールを使用

・耐久性のある撥水加工素材

・ファーは取り外しが可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

タトラス

ダウン



FONDO

フォンド



サイズ

2

n-3b