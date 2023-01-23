『年末セール INDIVI フードロングコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 22分に出品され03月20日 18時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ

着丈···ロング

季節感···冬



WORLDで購入したお品物です。

寒くなり、今の季節には合うかと思います。

総丈:110センチ(肩から)素人採寸。



色もデザインもとても可愛いコードですが、私には丈が長めのため、出品いたします。

検品したとこら、前見頃右下に若干の毛羽立ちがあります。(4頁)他にも見落としがあるかもしれません。新品ですが、自宅保管である中古品である事をご理解の上、ご検討をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: インディヴィ

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 年末セール INDIVI





フードロングコート