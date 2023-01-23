『ETHOSENS / MUFFLER COLLAR COAT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 08分に出品され03月21日 00時 08分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【※期間限定値下げ※】

エレガントで存在感のあるコートです。

マフラー部分は取り外し、ノーカラーコートとしても使えます。



定価:102,300円

SIZE: 0 / 肩幅：44.5cm 身幅：56cm 着丈：115cm 袖丈：61cm アーム幅：23.5cm

全て平置き採寸のため、誤差があります。

〈素材〉

ウール100%

裏地：キュプラ100%



【詳細な商品紹介】

ショールカラーでレイヤードデザインにみえるロングコートはショール部分がマフラーのようになる取り外し可能なカラーとなっております。

このショール部分を取り外すとノーカラーコートとなってETHOSENSらしいミニマルな風合いに。

表地はスーパー120の原料を用いたフラノウールとなっていて一般的なフラノに比べて非常にソフトで滑らかなタッチ、質感が特徴であり上質。

肉感ある程よい厚みは生地の分量に比べ軽量ながらも非常に高い保温性を持ち合わせております。

サイズ感は程よくルーズなサイジングで着やすく、インにも着込みやすいので秋冬シーズン活躍間違いなし。

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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ETHOSENS

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MUFFLER

COLLAR

COAT