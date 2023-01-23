『daiwa pier39 Tech Mil Vest M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 20分に出品され03月30日 20時 20分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 daiwa pier39 ダイワピア39

Tech Mil Vest

テックミリタリーベスト



表地 NYLON 100% 裏地 POLYESTER 100%

M(着丈71cm、身幅63cm、肩幅47cm)

ブラック



状態良好ですが襟部分に使用感あり。

ポケットなし側で、一番上まで閉めて

着用していたので気になりませんでした。



主観ですが、写真写りほどは焼けていないと感じます。



※以前クリーニング行ったら綺麗になりましたが、今後も綺麗になるかは保証はいたしかねます。。



一見シンプルなナイロンベストですが、 内側には大小様々なマルチポケットを加えたデザインとなっております。 アームホールには特徴的なハンドウォーマーポケットを配しております。 経糸にブライト糸、緯糸にナイロンブライトのタスラン糸を使用したタフタ。 光沢感があり、深く発色が良い色目と、どこか懐かしいタッチが特徴です。 シワ加工を施すことで、フラットなタフタとは一線を画す、 ヴィンテージ感も特徴。撥水機能付き。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ daiwa

pier39

Tech

Mil

Vest

M