『perushu ジャケット ブルゾン スタンドネックリバーシブル中綿ブルゾン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 05時 56分に出品され03月25日 05時 56分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)



カラー···ホワイト



カラー···ホワイト,ブルー



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



サイズが合わなかったため、出品します。

一度着用しましたが、汚れはなくほぼ新品に近いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ペルーシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ perushu

ジャケット ブルゾン スタンドネックリバーシブル中綿ブルゾン