『【超美品】送料こみ！ 4K プロジェクター MarsPRO【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 10分に出品され03月31日 15時 10分に終了予定です。即決価格は55,000円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯購入時価格 169,915円



・２０２３年７月に家庭用で購入、2回しか使用せず、部屋の隅でオブジェ状態でしたので出品いたします。

・60Hzリフレッシュレートなのでマリカーできます。

・かなりの光量があり、昼間にカーテンを開けて室内で投影してもはっきり映るほどの光量です。

・アマゾンレビューでもかなりの高評価で、実際にホームプロジェクターとしても豪華すぎる仕様だと思いました。



◯使用状況

・本体保護フィルムは一切剥がしておりません。

*写真2枚目の上部は保護フィルムを剥がしていないまま使用しているので、傷も一切ございません。新品同様です。



◯状態 S 新品同様です。



◯同梱物

１，本体

２，本体箱

３，純正電源アダプタ

４，純正リモコン（電池入り）

*説明書はございません



◯製品仕様

ディスプレイ技術DLP

輝度1800ISOルーメン

ディスプレイチップ0.47" DMD

レンズALPDレーザー

ランプ寿命30,000 時間

標準解像度4K UHD （3840*2160）

対応形式HDR10+、HLG

3Dモード√(上下/左右)

Eye-Care モード√(TÜV 低ブルーライト認証)

【映写】

スローレシオ1.27:1

画像サイズ60～200インチ

オートフォーカス√ （dToF+）

自動キーストーン補正√（±40°）

スクリーンへの自動アジャスト機能√

障害物自動回避機能√

投影方法フロント、リア、フロント天井、リア天井

投影補正√ 100%（上下）

ズーム機能√（100% - 50%）

高速起動√

MEMC(動き予測/動き補正)機能√

投影初期設定100%

AI Realistic Pro 画像エンジン√

【システム】

RAM4GB DDR4

ストレージ128GB eMMC5.1

システムAndroid TV 10.0

【オーディオ】

スピーカー2 x 10W

Dolby Digital√

Dolby Digital Plus√

Dolby™Audio√

DTS-HD√

【接続】

USB2.0入力x2

HDMI （ARC）入力x2

?源入力x1

出力ヘッドホン端子 X 1(φ3.5)，S/PDIF 出力端子 x 1

WiFi2.4/5GHz

Bluetooth5.0/BLE

LANx1 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>プロジェクター 商品の状態: 未使用に近い