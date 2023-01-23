『Prada sports プラダスポーツ ナイロンジャケット ダウン 中綿【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 00分に出品され03月18日 01時 00分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 他の出品者に比べてだいぶ安くしています。

175cm 60kgでジャストでした。



着丈64



こちら10年以上前にイタリアミラノのプラダで購入しました。ナイロン素材です。

ポケットが内側背中やウエストの内側から前で止めるウエストポケットがあります。

ポケットは全部で8個あります。



とてもお洒落なデザインです。

ウエストの布のところの縫い目が少しほつれているところが左右にありますが、気になる方は自分でかがる事が出来る程度です。





sullen

11747391

the elephant

contena store

feathers goffa

the four eyed

アワーズ

ours

ours

深水光太

モーガン蔵人

ローズ



our legacy

アワーレガシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Prada

sports

プラダスポーツ ナイロンジャケット ダウン 中綿