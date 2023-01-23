『フェラガモ ヴィンテージ トートバッグ スカーフ柄 フェラガモ パンプス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 43分に出品され03月27日 14時 43分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〜夏に向けて大活躍するサイズ感〜

フェラガモの靴のバリエーションがプリントされています。



●商品名:サルヴァトーレフェラガモ

●カラー︰ベージュ

●デザイン︰シューズプリント



●サイズ：

縦幅 33.5cm

横幅 38cm

マチ 10cm

持ち手 47cm



●その他、注意事項：

持ち手部分などに汚れあり。

画像をご確認下さい。



入手経路︰BtoBブランドオークション



#フェラガモ

#サルヴァトーレフェラガモ

#トートバッグ

#トラベルバッグ

#シューズプリント



素材...キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェラガモ ヴィンテージ

トートバッグ

スカーフ柄



フェラガモ

パンプス