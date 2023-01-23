『ノムイ 上質なレザー ポシェット ✨未使用新品です【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 05時 53分に出品され04月01日 05時 53分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 mnoi ムノイの作品です。

とても上質なレザーを使ってかばん作りをされている職人さんによる品です。



中央がミトンのようになって（仕切り）いるので見た目より収納力があります。

長財布と携帯電話が入り、あと少し余裕があります。

先日29000円で購入。新品、未使用です。とても上質な作りで、柔らかく軽いです。珍しいデザインで、かつ使いやすく、どこの？とよく聞かれます。

2点購入し、こちらのライトグレーのようなアイボリー色の方を出品させて頂きます。

洋服を選ばないお色かと思います。



どうぞよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ノムイ 上質なレザー ポシェット ✨未使用新品です