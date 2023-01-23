『中国 古酒 貴州茅台酒 マオタイ酒 MOUTAI 3本セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 22時 42分に出品され04月05日 22時 42分に終了予定です。即決価格は4,977,777円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中国 古酒 貴州茅台酒 マオタイ酒 MOUTAI

3本セット

瓶総重量：約900g

未開封品ですが、古い物のため多少細かいキズや汚れなどがございます、当方は専門ではなく、詳しく知識分かりかねます、未開栓の古酒につきましては、経年変化による風味や品質につきましては、保証はできかねますのでご了承下さい。あくまで現状での出品となります。神経質な方はお控え下さい。

未成年の方の飲酒は法律で禁止されています』20歳以下の方絶対入札しないでください 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>その他 商品の状態: 新品、未使用