『toga porter Shoulder Pouch【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 16時 10分に出品され04月30日 16時 10分に終了予定です。即決価格は50,000円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER - Toga X Porter Shoulder Pouch black

Size: OS



Color: Khaki

Style Code: 390-19827



表：ナイロンツイル

裏：ナイロンタフタ

綿ボンディング加工

W:180mm/H:200mm/D:40mm



「TOGA」とPORTERのコラボレーションアイテムです。



全3型からなるこのコラボレーションは、共通してハンドルにスカーフを巻き付けたディテールが施されています。カーキとアイアンブルーのスカーフは表裏でバイカラーになっており、気分に合わせて付け替えることができます。



PORTERのナイロンボンディング生地のバッグに、TOGAのアイコニックな装飾を施したスペシャルコレクションです。



ショルダーポーチは、整列されたコンチョをバッグの外装に配したTOGAのアイコニックな装飾が目を引くアイテムです。コンパクトなサイズながら、前面のポケットだけでなく背面にもポケットを設けた機能的なつくりです。ハンドルとショルダーストラップは取り外し可能で、手持ちと斜め掛けの2WAYで使用することができます。



#toga

#トーガ

#ポーター

#porter 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トーガ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ toga

porter

Shoulder

Pouch