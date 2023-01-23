『専用です THE NORTH FACE Fly Down Cardigan S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 04時 56分に出品され03月20日 04時 56分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ付き新品未使用

国内実店舗で数年前に購入

専用収納袋付き



THE NORTH FACE

ノースフェイス Fly Down Cardigan



サイズ メンズS

胸囲84-92

身長160-170cm



ユニセックス

GORE-TEX ゴアテックス

ウィンドストッパー





型番 ND92009Z

品名 Fly Down Cardigan

カラー NTニュートープ

ナイロン100%（コーティング等脂加工）

ダウン80%

フェザー20%

ナイロン100%



ダウン

カーディガン

ノースフェイス







素材・柄···GORETEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用です

THE

NORTH

FACE

Fly

Down

Cardigan

S