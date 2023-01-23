『90s NIKE ナイキ ハーフジップ ナイロンプルオーバー 白タグ M 古着【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 10時 30分に出品され03月12日 10時 30分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 D6502

■サイズ M

平置き実寸サイズ

裄丈85、

身幅64、

着丈70



■カラー 白黒



■状態

古着らしい使用感・袖口のゴムのゆるみ、白い部分に薄ら汚れがありますが、その他目立った傷や汚れも無く状態良好です！



ファスナートップ欠損



ダウンジャケットについて

USED品につき多少の羽の飛び出しがある場合がございます。ご了承の上ご購入ください



※画像には写りきらない傷汚れ・匂いがある場合があります。古着にご理解の上プロフィールを一読いただきご購入ください。

少しでも気になる方・神経質な方はご遠慮ください

新品のご購入をオススメいたします



※写真の追加、着画、採寸の追加計測等はお断りいたします



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ご購入後の値段変更はシステム上できませんので予めご了承ください。ご購入後の取引きメッセージで申告されても対応できません。



#Lyraメンズアウター

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※サイズ感に関しましては、骨格・肉付きに個人差がございますので、実寸サイズを参考にお手持ちのお洋服と比較をしていただけますようお願いいたします。「身長〇〇cmですが着れますか？」などの質問にもお応えできません



※マウンテンパーカー(ハイベントなど)のお手入れはドライクリーニングもしくは手洗いをしてください。

洗濯機のご使用は生地を傷めます

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※サイズ（着丈等）については素人採寸のため多少の誤差が出る場合がございます



※ヘビーアウター以外は基本的に「ゆうパケットポスト」を利用しております。お急ぎ発送や宅急便希望の方は+¥800にて承っております。金額変更しますのでご購入前にコメントください。



★国内外問わず多くの古着を取り扱っております。ハングル表記が苦手な方はご購入をお控えください。



カラー···ホワイト



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

NIKE

ナイキ ハーフジップ ナイロンプルオーバー 白タグ M

古着