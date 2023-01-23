『【FUKUZO】 カーコートメンズ Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 03時 14分に出品され05月01日 03時 14分に終了予定です。即決価格は10,625円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



・FUKUZOのカーコートメンズです。

・数年前、フクゾー横浜元町本店で購入

しました。

・何年たっても変わらないデザンや生地 なのでフクゾー素晴らしいですね。

・今も8万前後で販売しているかと思いま

す。



■サイズ■Lサイズ

肩幅：約47㎝

身幅：約56㎝

着丈：約80㎝

袖丈：約56㎝

※素人採寸の為、多少の誤差が有ります。



■素材■

素材：ウール100％ (オーバー地です)

裏地：ポリエステル100％



■商品の状態■

・使用感のあまりなく綺麗な状態で、自宅保管していまた。まだまだ着れると思います。

・検品は、気をつけてしておりますが、見落としがございましたら申し訳ありません。



※お値引きには対応しておりません。

※返品不可ですので、十分に写真確認の上ご購入ご検討いただけたら幸いです。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

その他 タグ 【FUKUZO】 カーコートメンズ Lサイズ