『ショルダーバッグ チェーン付きスカーフ付き♡【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 01時 02分に出品され03月16日 01時 02分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 顔が可愛いすぎ❤️

揺れるイヤリングもステキ(><)*。



すいません(;_;)長財布入りません



カラー···ホワイト



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ショルダーバッグ

チェーン付きスカーフ付き♡